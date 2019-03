Calciomercato, allarme plusvalenze: la Serie A vola verso la 'bolla' del 2002

CALCIOMERCATO PLUSVALENZE / Per i club di Serie A la voce "plusvalenze da calciomercato" è diventata la più corposa ed importante a bilancio subito dopo i ricavi derivanti dai diritti tv.

Le cifre sono in aumento esponenziale soprattutto negli ultimi anni con una tendenza che, come sottolinea 'Il Sole 24 ore', si avvicina in modo preoccupante alla 'bolla' esplosa agli inizi degli anni 2000 causando fallimenti e danni enormi al sistema calcistico italiano.

Nello studio pubblicato dal quotidiano si evidenzia come nei bilanci della stagione 2017/2018 le plusvalenze totali in Serie A supereranno quota 750 milioni di euro (+66% in cinque anni), avvicinandosi ai 798 milioni del 2002 quando la A aveva perdite operative per 370 milioni di euro che senza le plusvalenze sarebbero stati 1800 milioni. Meno di venti anni fa, dunque, si arrivò ad una delle fasi più tragiche della storia del calcio italiano, fatta di decreti d'urgenza per spalmare gli ammortamenti, bilanci falsificati e quindi una serie di fallimenti. Senza una regolamentazione più precisa e attenta in materia di plusvalenze e bilanci, il rischio di un default dal conto ancor più salato si fa concreto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui