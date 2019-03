Calciomercato Milan, da Milinkovic-Savic a Montolivo: cambiamenti estivi

CALCIOMERCATO MILAN MILINKOVIC-SAVIC MONTOLIVO / Il Milan prosegue la sua politica di ringiovanimento. In vista della prossima estate, riporta 'Tuttosport', Elliot avrebbe intenzione di svecchiare ulteriormente la rosa a disposizione di Gattuso. Tra i profili in uscita, i nomi caldi sono Zapata, Abate, Montolivo e Bertolacci, ma non sono esclusi altri addii tra come quelli di Antonio Donnarumma (28 anni), Strinic (31), Musacchio (28), Laxalt (26) o Borini (27).

I rossoneri, quindi, dopo aver detto addio agli over 25, valuteranno l'acquisto di giovani promesse: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il nome in pole per l'attacco resta Saint-Maximin del Nizza, ma piace anche Everton del Gremio. A centrocampo, i nomi seguiti con attenzione sono Sensi del Sassuolo, Tonali del Brescia, Weigl del Borussia Dortmund e Tchouameni del Bordeaux, ma resta vivo anche il sogno Milinkovic-Savic della Lazio.

