p>CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA / Tutti pazzi pere ora lasi trova al bivio: tenerlo per far lievitare ulteriormente il suo valore o cedere in estate, quando in ogni caso si preannuncia un'asta milionaria? Sono settimane di valutazioni per la dirigenza viola che avrà l'ultima parola sul futuro del gioiello corteggiato da tutte le big del Vecchio Continente: Juventus e Inter in Italia, poi Real Madrid, Manchester City, United, Real, Psg e Bayern Monaco.

Da poco l'osservatorio del calcio europeo ha fissato a quota 70,8 milioni di euro la valutazione del gioiello classe '97, ma quando in corsa ci sono club così è facile aspettarsi rilanci che faranno schizzare le cifre fino a quota 100 milioni di euro per il cartellino, a cui dovrà corrispondere un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Tantissimi soldi per la Fiorentina che quindi, scrive il 'Corriere dello Sport', ragiona sulla possibilità di cedere subito oppure provare uno sforzo sullo stile di quello fatto dalla Juventus per CR7 per tenere il suo fuoriclasse un altro anno ancora.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui