Calciomercato Juventus, blitz in Portogallo: i nomi caldi

CALCIOMERCATO JUVENTUS PORTO BENFICA RUBEN DIAS / La Juventus si muove per i talenti del campionato portoghese. Domani sera, in occasione di Porto-Benfica, annuncia 'TuttoSport', il d.s juventino Fabio Paratici dovrebbe inviare alcuni collaboratori al 'Do Dragao' per verificare i gioielli delle due squadre.

Il nome più caldo è quello di, difensore 21enne del Benfica cercato per il prossimo mercato estivo insieme al talento olandese Matthijs; per arrivare ad acquistarlo, i bianconeri potrebbero inserire una contropartita tecnica come Marko, attualmente alla Fiorentina. Tuttavia, quello di Ruben Dias non sarà il solo nome al centro dell'attenzione: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Altro profilo vagliato, infatti, è Joao Felix, fantasista 19enne del Benfica. Nella formazione biancoblu, invece, piace molto Eder Militao, jolly difensivo 21enne sul quale è in pole il Real Madrid. Dalla gara di domani, quindi, emergeranno nuovi spunti per il mercato juventino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui