CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI ZIDANE / E alla fine Massimiliano Allegri decise per il silenzio. Ha sorpreso un po' tutti la scelta del tecnico della Juventus di disabilitare i propri account su Twitter e Instagram in un momento così particolare, accendendo il dibattito sui motivi che hanno spinto l'allenatore toscano a compiere questo gesto. Fazioni opposte, tra chi ha pensato ad un Allegri stufo di ricevere commenti sopra le righe soprattutto dopo il ko contro l'Atletico e chi, invece, lo ha interpretato come una nuova tappa in un lungo addio alla Juventus. In realtà, come raccolto da Calciomercato.it, quella di disattivare gli account social è stata puramente una decisione personale presa da Allegri.

Mistero svelato quindi per il momento, anche se le voci non si placano.

Oltre alla notizia di un avvistamento a Milano presupponendo un possibile incontro tra Allegri e, magari, l'Inter di Marotta a caccia del dopo-Spalletti, anche dall'Inghilterra confermano e rilanciano le voci sulla separazione dalla 'Vecchia Signora' a fine stagione, raccontando di un retroscena secondo cui lo stesso tecnico toscano avrebbe già confidato ad alcuni amici stretti la propria decisione di lasciare. Lo scrive il 'The Sun', che riporta tra l'altro le dichiarazioni di uno di questi amici: "Max sta per vincere il quinto scudetto ma attorno sente sempre che dovrebbe fare meglio in Champions League - si legge -. Sente che potrebbe essere il momento di cambiare". Una brutta notizia per il Chelsea secondo il tabloid, visto che la Juventus avrebbe a sua volta deciso di affidare la panchina a Zinedine Zidane che è anche il principale obiettivo dei 'Blues' per il dopo-Sarri. A Londra quindi è scattato l'allarme e il club di Abramovic dovrà fare in fretta secondo il 'Sun' se vorrà arrivare a Zidane che, tra l'altro, tra le due ipotesi preferirebbe proprio quella di un ritorno a Torino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui