CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Con l'Inter atterrata da poco a Cagliari in vista dell'importante match di questa sera, la lettera-sfogo di Mauro Icardi ha fatto deflagrare definitivamente il caso. Un attacco duro che non risparmia frecciate ad alcuni compagni e, soprattutto, alla stessa società, arrivato dopo giorni e giorni di silenzio ancora una volta via social ignorando le indicazioni date dalla dirigenza che aveva chiesto un profilo basso ed un confronto interno allo spogliatoio. Che fin qui non c'è stato. A questo punto la società ha deciso di non rispondere all'ultima provocazione, pur facendo trapelare delusione e amarezza per questo gesto proprio alla vigilia di una partita che conta moltissima per la corsa alla Champions League.

E attenzione ora agli sviluppi di questo braccio di ferro. Perché inevitabilmente le parti si cominciano a guardare attorno, ma anche qui le visioni divergono totalmente.

Da una parte il giocatore ed il suo entourage che pensano ad un addio ma solo per un altro club di A con lain pole e ilcome alternativa. Dall'altra la dirigenza dell'Inter che, invece, esclude il trasferimento in un club rivale ed è pronto a cederlo solamente all'estero o, in alternativa, tenerlo fino alla scadenza dell'attuale contratto (giugno 2021), scrive 'La Gazzetta dello Sport'. In tutto questo però i vertici interisti stanno comunque iniziando a muoversi alla ricerca del sostituto, con la pista Dybala sempre viva e le suggestionicircolate nelle scorse ore. La 'Rosea' in edicola oggi, però, sottolinea in particolare l'interesse vivo e concreto per Edin, in scadenza di contratto nel 2020 e possibile partente qualora la Roma non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. A Manchester, sponda United, potrebbe liberarsi invece Romelu, ma qui la concorrenza della Juventus è forte e soprattutto le cifre altissime. In ogni caso, di certo c'è che il management interista sta studiando le mosse per un mercato che, scrive il quotidiano, si metta ale spalle il passato, in tutti i sensi.