ROMA MALAGO DERBY PRESIDENTE / In un'intervista rilascia a 'Il Romanista', il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato del prossimo derby della Capitale: "Ho visto più di 100 derby, trovo penoso chi nasconde il suo tifo per una squadra di calcio.

Questo mi toccherà vederlo alle 3 di notte nella mia stanza d'albergo a Bangkok, ma lo faccio per la passione che ho per questo lavoro. Lo Stadio della Roma? Qui fare le cose è complicato, io ne so qualcosa per le Olimpiadi. Ma è assurdo che la Roma non abbia uno stadio. In passato mi hanno proposto due volte di diventare presidente del club giallorosso. In futuro? Chi può dirlo...".