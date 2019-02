Calciomercato Juventus, futuro Allegri: "A Milano!"

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI INTER / C'è anche il nome di Massimiliano Allegri sul taccuino di Marotta per il dopo Spalletti in casa Inter. Una notizia, circolata in queste ore, che sembra trovare ulteriori conferme.

Il noto giornalista, Maurizio, sul proprio profilo Twitter ha informato della presenza dell'attuale tecnico dellaa Milano: Chissà cosa ci faceva Max Allegri a Milano,venerdì scorso, prima della trasferta a Bologna, e chi ha incontrato, prima di cenare in una saletta riservata de “La Nuova Arena”?"

Il futuro di Massimiliano Allegri sembra davvero essere lontano da Torino ma oltre all'Inter va tenuta in piedi anche la pista estera che lo porterebbe in Spagna o in Premier League

