CALCIOMERCATO MILAN SUSO CASTILLEJO CALHANOGLU / Il Milan ha blindato la difesa e ha trovato nuova linfa a centrocampo e in attacco con gli arrivi di Paqueta e Piatek. L'estate si avvicina e i rossoneri stanno già programmando il prossimo calciomercato. La sensazione è che i maggiori movimenti si avranno sulle corsie esterne: per gran parte della stagione Gattuso si è aggrappato a Suso ma in questo momento lo spagnolo non sta dando il meglio, anche per via di alcuni problemi fisici. Ad avanzare sulla corsia destra è dunque il connazionale Castillejo, che in questi mesi si giocherà la conferma.

Ad oggi, non c'è certezza di vedere entrambi con la maglia del Milan la prossima stagione: L'ex Liverpool ha una clausola di 40 milioni di euro che lo mette a rischio e senza un rinnovo il suo futuro potrebbe essere lontano dal rossonero.

Per l'ex Villarreal, invece, dipenderà molto, come detto, del contributo che riuscirà a dare nelle prossime gare.

Sulla corsia opposta, Calhanoglu - se fosse per Gattuso - non verrebbe mai ceduto ma pare certo che il primo rinforzo estivo sia un calciatore capace di giocare sulla sinistra: il nome prescelto è quello di Saint-Maximin del Nizza. Il turco è in crescita e salvo offerte superiori ai 30 milioni di euro, difficilmente lascerà il Milan. A fare le valigie potrebbe essere, invece, Borini, che con i nuovi acquisti troverebbe certamente meno spazio. Il borsino degli esterni in casa Milan è in continuo aggiornamento e da qui al termine della stagione tutto potrebbe cambiare.

