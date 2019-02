CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID CRISTIANO RONALDO / Complicata la prima stagione del Real Madrid senza Cristiano Ronaldo. Ieri, nella semifinale di ritorno di Coppa del Re, i ragazzi di Solari sono stati battuti dal Barcellona con un sonoro 3 a 0 al 'Bernabeu'. Una prestazione che ha dato adito a molteplici critiche dei tifosi, già innervositi per il terzo posto in campionato.

Tra i tanti messaggi che hanno invaso i social spagnoli, c'è stata una valanga di post in favore del talento della, ancora amato dai tifosi 'Blancos'. Tra i commenti al tweet madridista sul risultato finale, in molti hanno chiamato il fuoriclasse portoghese. C'è stato chi, postando una foto di Ronaldo con la maglia del Real, ha sentenziato: "I peggiori 100 milioni guadagnati nella storia". Altri hanno preferito l'ironia, postando l'immagine di un raggiante 'CR7' nel passato spagnolo. Infine, sono stati in molti a chiedere un 'ritorno a casa' del nuovo idolo juventino. Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet significativi:

