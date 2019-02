CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK / Arkadiusz Milik in questa stagione è diventato il padrone assoluto dell'attacco del Napoli: l'attccante polacco ha realizzato in stagione 15 gol in 30 partite, segnando in ogni modo possibile.

Inevitabilmente le prestazioni dell'attaccante numero 99 hanno richiamato l'attenzione della dirigenza partenopea che ha deciso infatti di blindare il proprio centravanti con un nuovo contratto. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Milik riceverà il prolungamento e l'adeguamento di contratto.

