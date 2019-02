p>NAPOLI JUVENTUS ALLAN / Domenica sera al San Paolo, andrà di scena il big match della 26esima giornata di Serie A tra: un match molto sentito dalle due tifoserie, soprattutto da quella partenopea desiderosa di avere la meglio sui rivali di sempre. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il centrocampista azzurro Allan ha presentato la gara ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss': ''E' una settimana un po' particolare, noi entreremo in campo con la solita fame. Con la Juve sarà una partita speciale, entreremo in campo per dare una soddisfazione a questa gente che è sempre con noi. Dobbiamo entrare in campo tranquilli, pensare soltanto a fare il nostro calcio, far divertire la gente e provare a portare il risultato a casa. CR7? Pensiamo alla Juve in generale".

