INTER LETTERA ICARDI / Riecco Icardi: non in campo, dove manca dal giorno in cui l'Inter ha deciso di togliergli la fascia di capitano, ma sui social.

L'attaccante argentino torna a parlare e lo fa con una lunga lettera su Instagram dove ribadisce il suo amore per i colori nerazzurri ma non manca di attaccante la società, accusata di "mancare di rispetto" a lui. Una lettera che ha scatenato le reazioni dei tifosi interisti divisi tra chi appoggia la posizione dell'ex capitano e chi, invece, attacca Icardi e Wanda Nara, appoggiando in pieno la posizione della società. E non manca chi vede nelle parole di Icardi la prova che il calciatore è ormai da considerarsi un ex dell'Inter.

Ecco alcuni tweet:

