ROMA SCHICK / In vista del derby in programma contro la Lazio sabato sera alle ore 20.30, l'attaccante della Roma Patrik Schick ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Dazn': “Come sto? Bene, sto rientrando dopo l’infortunio, le cose vanno bene: posso rientrare. Spero di esserci per il derby, contro la Lazio è una partita speciale. Si respira un'aria diversa qui a Roma". Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Schick 2.0: “Quando le cose non vanno bene bisogna cambiare prima a livello personale. Io volevo cambiare in grinta e spirito. Volevo andare in campo con più grinta anche per i nostri tifosi che magari erano arrabbiati.

Così ora in ogni contrasto vado al 100 percento e credo di esser migliorato anche nel gioco per la squadra”.Il rapporto con“Prima di andare in campo mi dice di divertirmi, di essere presente nella partita, di fare quello che so fare. Quando hai la testa libera, senza problemi, giochi meglio. E in effetti all’inizio è stato difficile per me, c’erano tante aspettative, specie per la cifra che la Roma aveva pagato, è stato difficile. Ma ho lavorato su me stesso per essere tranquillo”.

Su Dzeko: “Con Dzeko posso parlare nella mia lingua, in ceco. Ha fatto più di 300 gol in carriera, per me è uno degli attaccanti più forti al mondo. Stare con lui è una grande esperienza per me. Come tira, come segna, i suoi movimenti in area sono molto interessanti per me”.

