p>CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Dopo aver cullato l'idea di portare a Milano Luka, la dirigenza nerazzurra sembra aver virato con decisione su Ivan: il centrocampista croato delè ritenuto il profilo ideale dasu cui puntare per rafforzare in maniera importante il reparto centrale dell'di Luciano Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Strapparlo al Barcellona non sarà facile, anche se l'arrivo di De Jong e quello probabile di Rabiot, accompagnati dall'esplosione di Arthur, potrebbero in qualche modo favorire l'affare. Rakitic, intervistato dai microfoni di 'Dazn' dopo il Clasico vinto 3-0 dalla squadra blaugrana al Santiago Bernabeu, si è espresso così sul suo futuro: "Adoro vivere in Spagna, purtroppo non posso chiedere un altro passaporto perché ne ho già due. Chiederei anche quello spagnolo perché qui sono felice e anche la mia famiglia si trova bene. Le mie figlie stanno bene qui a Barcellona, anche perché è vicino a Siviglia. Per cui stare qui per me è perfetto''.

