CHAMPIONS SERGIO RAMOS SQUALIFICA / E' arrivata la decisione dell'Uefa: due giornate di squalifica per Sergio Ramos dopo l'ammonizione rimediata contro l'Ajax nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il difensore spagnolo durante il match di Amsterdam (terminato 2-1) si fece ammonire in maniera volontaria in modo da farsi squalificare per la gara di ritorno con qualificazione quasi al sicuro.

Un gesto che non è passato inosservato e ha portato l'Uefa ad aprire un procedimento: oggi è arrivata la decisione con due giornate di squalifica per Sergio Ramos che quindi salterà il ritorno degli ottavi di finale più l'eventuale andata dei quarti. Una sanzione che tiene conto anche del turno di stop scattato in automatico per somma di ammonizioni.

Relativamente a Manchester United-Psg, invece, la Uefa ha squalificato con sospensiva il tecnico dei parigini Tuchel per condotta impropria. Ancora nessuna decisione, invece, per i procedimenti aperti contro Simeone e Allegri.

