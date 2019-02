CALCIOMERCATO JUVENTUS WERNER / Secondo quanto riportato da 'Sport Bild', il Bayern Monaco avrebbe in pugno Timo Werner, attaccante tedesco in forza al Red Bull Lipsia: la dirigenza bavarese avrebbe già trovato l'accordo per il centravanti, mentre mancherebbe quello con la squadra che detiene il suo cartellino.

Anche larimane ancora fortemente interessata a Werner. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, il Lipsia avrebbe fissato il prezzo necessario per un'eventuale cessione del suo gioiello: la richiesta parte dai 60 milioni di euro ma è probabile che la cifra possa scendere fino ai 40 visto che il contratto di Werner scade nel 2020.

