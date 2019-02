CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER AMIONE / Le strade del calciomercato di Inter e Juventus potrebbero incrociarsi per Mauro Icardi ma non solo: come riferisce 'Sky', bianconeri e nerazzurri, infatti, hanno messo gli occhi su Bruno Amione, difensore argentino classe 2002, in forza al Belgrano.

Il 17enne, che con la sua Nazionale è atteso dal Sub-17, piace da tempo anche al Genoa ma per le italiane non sarà facile portarlo in Serie A. Sulle sue tracce, infatti, si è mosso anche l'died anche due squadre argentine si sono messe in coda per il suo acquisto: si tratta di. E chissà che con il Sub-17 il numero di pretendenti, e il prezzo, non salga ulteriormente, complicando i piani di chi da tempo lo ha messo sotto osservazione.

