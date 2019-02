p>REAL MADRID MOURINHO / La sconfitta per 0-3 rimediata nella semifinale di ritorno della Copa del Rey contro il, non è andata giù alla dirigenza delil futuro di Santiagosembra essere ormai scritto, con la sola Champions League che potrebbe in qualche modo permettere all'argentino di rimanere ancora seduto sulla panchina dei 'Blancos' in vista della prossima stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Dopo l'addio d Zidane e l'amore mai sbocciato con Lopetegui, è chiaro che Florentino Perez voglia puntare su un allenatore top per riaprire un ciclo vincente a Madrid. Ramon Calderon, ex presidente dei Blancos tra il 2006 e 2009, ha rivelato un clamoroso retroscena ai microfoni di AS: ''L'unico allenatore che Florentino rispetta è Mourinho, perché in grado di imporre la propria autorità ai giocatori e ai giornalisti. Credo che al 90% allenerà il Real Madrid la prossima stagione. Il presidente ha già provato a portarlo qui qualche mese fa. Non è facile dire di no al Real Madrid. Stava bene qui, era ben supportato. Ha avuto problemi, ma come li ha avuti chiunque".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui