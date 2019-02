CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI FRANCE FOOTBALL / 'Prestigioso' attacco a Wanda Nara riguardo alla vicenda Icardi. Sulla situazione legata all'ex capitano dell'Inter è intervenuta anche la celebre rivista sportiva 'France Football', che è entrata a gamba tesa nei confronti della moglie e agente dell'attaccante argentino e dello stesso giocatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La rivista che assegna il Pallone d'Oro scrive di un "Icardi agli ordini di Madame, che lo governa come un pilota americano manovra il suo drone". E ancora: "È la stella indiscussa in un club di prestigio, ha una valutazione che cresce ogni anno e fa gola a tutti i più grandi club. Ma è lì che entra in scena Wanda e cominciano i capricci. [...] Icardi è sotto il comando di Madame ed esegue senza battere ciglio. E comincia a ritagliarsi addosso una veste di rompiscatole che fa riflettere il gotha europeo".