JUVENTUS ROMA BONIEK ATLETICO LAZIO / "La Juventus ha possibilità di passare il turno contro l'Atletico Madrid e le auguro di riuscirci".

In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'SportNews.eu', il doppio ex di bianconeri eZbigniewha parlato così del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dell'Allianz Stadium. Sul derby capitolino di sabato sera: "Non è una partita dei valori, ma dei sentimenti. Ho visto una buonacontro il, anche se ha difficoltà sotto il profilo realizzativo. La Roma ha una classifica che non gli permette passi falsi". CLICCA QUI per l'intervista completa.