JUVENTUS SEMESTRALE / Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2018: si tratta dei dati relativi al primo semestre dell'esercizio 2018-2019.

Tra i dati da segnalare l'aumento dell'indebitamento finanziaario netto che è di 384,3 miliioni di euro rispetto ai 309,8 milioni del 30 giugno 2018: un aumento di oltre 70 milioni che, è spiegato nella relazione, è da attribuire agli "esborsi legati alle Campagne Trasferimenti (€ -119 milioni netti), dagli investimenti in altre immobilizzazioni (€ -3,3 milioni), dagli investimenti in partecipazioni (€ -0,5 milioni) e dai flussi delle attività di finanziamento (€ -3,6 milioni), effetti parzialmente compensati dai flussi positivi della gestione operativa (€ +51,9 milioni)".

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è pari a € 79,5 milioni, in aumento rispetto al saldo di € 72 milioni del 30 giugno 2018. Inoltro il semestre di è chiuso con utile di € 7,5 milioni che evidenzia una variazione negativa di € 35,8 milioni rispetto ai 43,3 milioni di utili dello stesso periodo dello scoro anno. Un dato da attribuire tra l'altro ai "minori proventi da gestione diritti calciatori per € 17,9 milioni, maggiori costi per personale tesserato per € 38,2 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni sui diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori per € 24,7 milioni

