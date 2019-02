CAGLIARI INTER ICARDI / Domani sera l'Inter aprirà la 26esima giornata di Serie A alla Sardegna Arena per la sfida al Cagliari.

Oggi pomeriggio il club nerazzurro ha ufficializzato la sua lista di convocati per la sfida: ancora assenti, come prevedibile, Icardi ( il cui caso continua a tenere banco ) e Keità Baldé, la novità per l'attacco è l'argentino, classe 2000, preso 'in prestito' dalla Primavera per la trasferta sarda.

Questo l'elenco completo:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic;

Attaccanti: 10 Lautaro Martinez, 16 Politano, 61 Colidio, 87 Candreva

