CALCIOMERCATO INTER CONTE ALLEGRI / L'Inter che potrebbe mandare via Spalletti, Allegri e la Juventus che potrebbero non continuare insieme, Conte e Mourinho sul mercato: l'estate delle panchine europee si preannuncia bollente. Attenzione accesa soprattutto in casa nerazzurra con Marotta che ha un nome in cima ai suoi pensiero: Antonio Conte. Come si legge su 'Il Messaggero', l'ex commissario tecnico ha chiesto all'Inter un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione.

La prima alternativa è Massimiliano Allegri che sta valutando in maniera molto concreta l'addio alla società bianconera a fine stagione: per convincere però l'ex Milan a sedersi sulla panchina nerazzurra servirà tutta l'arte convincitoria dell'amministratore delegato nerazzurro visto che Allegri è tentato anche dalle sirene che arrivano da Premier League,. Uno scenario in continuo sviluppo nel quale si inserisce anche Mourinho: lo Special One è stato consigliato da Marotti a Steven Zhang.