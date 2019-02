JUVENTUS NAPOLI CRISTIANO / Juventus-Napoli si avvicina e Max Allegri avrà, inevitabilmente, sensazioni e obiettivi diversi da gestire: da un lato c’è la voglia di sfoderare una prova di forza al San Paolo che chiuda in maniera definitiva (semmai fosse stata mai aperta…) la corsa scudetto.

Dall’altro, anche se tutti lo negano, il pensiero non può che andare alla sfida con l’, decisiva per la stagione e per la storia bianconera.

Proprio questo secondo aspetto rende la presenza di Cristiano Ronaldo al San Paolo ancora in bilico: nonostante oggi il portoghese si sia allenato regolarmente, superando il fastidio alla caviglia accusato mercoledì, la decisione sulla sua presenza a Fuorirgrotta non è stata ancora presa. Molto, infatti, dipenderà da domani: andrà analizzata la risposta del corpo di CR7 al lavoro di questa mattina. Nel caso fosse positiva, il portoghese ci sarà.

Le sensazioni per lui lasciano trasparire ottimismo (a differenza di Douglas Costa, ancora alle prese col problema al polpaccio destro), ma se l’ex madridista non dovesse farcela, Allegri sceglierebbe al suo posto Bernardeschi. L'ex viola completerebbe l'attacco attacco insieme a Dybala e Mandzukic.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui