CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Un botta e risposta continuo che non fa altro che allontanare le due parti: Mauro Icardi e l'Inter sempre più ai ferri corti e il destino dell'argentino, ad oggi, sembra essere lontano da Milano. Le dichiarazioni di Spalletti sono state dure contro l'ex capitano ("Parlo solo di chi ha a cuore l'Inter") ed immediata è arrivata un messaggio social di Wanda Nara.

La moglie agente di Icardi ha retwittato un messaggio di un tifoso dove si legge: "Credo che negli ultimi anni sia stato l'unico a tirare la carretta giocando con i varie tanti altri".

Il retweet di Wanda Nara non è passato inosservato: molte le critiche arrivate al procuratore di Icardi. Da "Con questi retweet Wanda continua a offendere i compagni (in questo caso ex) di suo marito. In un gruppo, uno così non può essere accettato, neanche fosse Messi" a "Wanda Nara "continua ad attaccare i giocatori dell’inter. Forse anche per queste polemiche, il retweet è poi stato tolto: un modo per non esacerbare ancora di più gli animi.

