MILAN CALDARA / La difesa del Milan è diventata un buker inespugnabile: i rossoneri hanno blindato la porta di Donnarumma nel 2019 grazie all'affiatamento tra Musacchio e Romagnoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I due centrali sono i titolari insostituibili per Gattuso anche perché le alternative finora sono scarseggiate: siachesono stati finora indisponibili per infortunio. Per l'ex Atalanta e Juventus, fuori da mesi, il momento del rientro è quasi arrivati: il difensore rossonero è già disponibile ma la società vuole prima testare la sua condizione con la Primavera. Così Caldara nel fine settimana scenderà in campo con la squadra di Giunti per sfidare il Palermo: un test prima di rientrare in prima squadra e farsi trovare pronto quando Gattuso deciderà di far rifiatare i due titolarissimi.