MANCHESTER CITY PUMA / "PUMA e City Football Group hanno firmato una partnership globale a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand vestire il Manchester City, campione in carica della Premier League inglese, e tutti i club gemellati in Australia, Spagna, Uruguay e Cina": con questo comunicato si ufficializza la partnership tra le due società che partirà a luglio 2019 e riguerderà anche Melbourne City FC, Girona FC, Club Atlético Torque e Sichuan Jiuniu FC.

"La partnership di PUMA con City Football Group è la più grande collaborazione che abbiamo mai fatto, sia per portata che per ambizione", le parole di Bjørn Gulden, CEO di PUMA. "Questo comunicato dà inizio a un nuovo ed entusiasmante capitolo per il City Football Group,- ha dichiarato Ferran Soriano, CEO di City Football Group - Il nostro rapporto con PUMA, che comprende una partnership con cinque club del City Football Group in quattro continenti, reimposterà il modello per le partnership sportive al livello globale pur essendo localmente rilevante e autentico per i tifosi di tutto il mondo. PUMA condivide la nostra visione per le sfide stimolanti e non vediamo l'ora di dare inizio a quella che riteniamo una partnership rivoluzionaria".

