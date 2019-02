JUVENTUS INFORTUNIO CRISTIANO / Buone notizie per la Juventus: Cristiano Ronaldo ha lavorato regolarmente in gruppo questa mattina e domani si valuterá se sarà disponibile per il match di domenica contro il Napoli al San Paolo.

Il portoghese, come svelato dal club bianconero oggi pomeriggio, ha quindi smaltito la botta alla caviglia che ha tenuto l'ambiente bianconero in apprensione ieri pomeriggio, mentre filtra pessimismo su Douglas Costa: il brasiliano, al contrario, sembra vicino al forfait per il San Paolo.