JUVENTUS ALLEGRI SOCIAL / Massimiliano Allegri ha disabilitato temporaneamente i suoi account social: niente più cinguetii post gara, i tweet con il quale l'allenatore della Juventus era solito commentare le partite della sua squadra.

La decisione, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, è stata presa dallo stesso tecnico toscano: una scelta personale che non è legata alla critiche piovute addosso ad Allegri dopo la sconfitta in Champions contro l'. La decisione di Allegri di disabilitare temporaneamente i social, che non sono stati quindi cancellati, (oltre a Twitter ha anche un account Instagram) ha colto tutti di sorpresa, anche la stessa Juventus: al momento non è dato sapere se l'addio ai social dell'allenatore è definitivo o meno.

