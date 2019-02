NAPOLI DE GUZMAN BENITEZ / Non solo Eintracht-Inter: nella sua intervista ai microfoni di Calciomercato.it, Jonathan De Guzman ha ripercorso anche la sua avventura in Italia, dove ha vestito le maglie di Napoli, Carpi e Chievo dal 2014 al 2017. L’olandese, ai nostri microfoni, confessa il suo profondo amore per la maglia azzurra: "Mi sono innamorato dell’Italia e di Napoli, dove ho ancora tanti amici. Ho imparato tanto: la lingua, il cibo, la moda, il calcio… Una passione incredibile che i tifosi mi hanno trasmesso ogni giorno.

In azzurro ero davvero felice e mi è dispiaciuto il modo in cui sono andato via".

Il tuo ricordo più bello, senza dubbio, è la vittoria in Supercoppa.

"Sì, contro la Juve, i giganti della Serie A. Nessuno si aspettava che riuscissimo a vincere ma fu un match molto equilibrato. Loro passarono subito in vantaggio, noi riuscimmo a riacciuffarli due volte e trionfammo ai rigori. Si giocò a Doha, non fu semplice: l’ambiente era diverso, ma partimmo con la missione di tornare a casa da campioni e ci riuscimmo. Fu bellissimo portare la coppa a Napoli".

In panchina c’era Rafa Benitez: che rapporto avevi con lui?

"La stagione fu difficile. Io giocai ala sinistra, ma non riuscimmo ad essere costanti come ci si attendeva. In ogni caso, ho apprezzato tanto lavorare con Rafa: è un allenatore tatticamente intelligentissimo e da lui ho appreso molto. Era bello confrontarsi con lui e mi dispiacque vederlo andar via al termine della stagione, quando lo chiamò il Real Madrid".

