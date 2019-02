INTER EINTRACHT DE GUZMAN /Mancano sette giorni alla sfida tra Inter ed Eintracht Francoforte di Europa League. Di fronte, il gruppo di Spalletti avrà una squadra solida, capace di qualificarsi ai sedicesimi nonostante un girone difficile (con Marsiglia e Lazio) e di eliminare un club esperto come lo Shakhtar. Tra i calciatori più utilizzati dal tecnico Hutter c’è anche Jonathan de Guzmán, vecchia conoscenza del calcio italiano, che commenta l’imminente gara europea in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it

Jonathan, che avversario è l’Inter?

"Un grandissimo club, con una storia importante, tanti calciatori fortissimi e uno dei migliori stadi al mondo".

Lo reputi un sorteggio sfortunato?

"Nella fase a eliminazione diretta ogni avversario è temibile, tutte le squadre in gara hanno possibilità di passare il turno.

È una competizione diversa, con un’altra atmosfera: a questo punto dell’Europa League, ogni sorteggio ti riserva un club al top".

Quale, tra i calciatori nerazzurri, apprezzi particolarmente?

"Il mio ex compagno Stefan de Vrij, ho giocato con lui al Feyenoord e so che diventerà sempre più forte. Non vedo l’ora di sfidarlo".

Credi che i nerazzurri siano favoriti?

"L’Inter ha più storia, è un club più grande, quindi già solo il nome la rende leggermente favorita. In ogni caso, come ho già detto, per me siamo al 50%. Dopo i sorteggi della fase a gironi, nessuno si aspettava una nostra qualificazione, e invece ce l’abbiamo fatta. In casa i nostri tifosi ci aiutano tantissimo e in trasferta l’Eintracht è un rivale difficile da battere".



Sarebbe un vantaggio sfidarli senza Icardi?

"Mauro è un grande, cambia le partite da solo, può segnare in qualsiasi momento... Ma l’Inter è forte con o senza di lui".

Dobbiamo attenderci un’atmosfera infuocata nella Commerzbank-Arena?

"Accade in ogni gara, Bundesliga compresa, ma le notti di Europa League sono speciali: i nostri sostenitori preparano un grande spettacolo prima della partita, è un’atmosfera unica. Sì, direi che dovrete assolutamente aspettarvela".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui