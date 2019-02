CALCIOMERCATO INTER ICARDI LEWANDOWSKI / Icardi-Inter ai titoli di coda: più passa il tempo sena una soluzione, più il futuro dell'attaccante argentino sembra essere lontano dalla società nerazzurra. Le dichiarazioni di oggi di Spalletti ("parlo degli altri, di chi ha a cuore l'Inter") sanciscono una ulteriore rottura con nessuna delle due parti che fa un passo verso il riavvicinamento.

Se per Icardi sarà davvero addio, l'dovrà guardarsi intorno per trovare un sostituto all'altezza: di Dybala si è detto , così come di, ma l'ultimo nome acccostato ai nerazzurri è quello di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, riferisce 'QS', potrebbe rappresentare un'idea per la dirigenza interista alla ricerca di un calciatore che possa consentire a Lautaro Martinez di crescere senza il peso di tutto l'attacco sulle sue spalle.è da qualche anno che è dato in uscita dal Bayern Monaco: classe 1988, in stagione ha già realizzato 25 reti complessive. Il problema, non di poco conto, sarebbe rappresentato dall'ingaggio del calciatore che in Germania guadagna oltre 15 milioni di euro a stagione.