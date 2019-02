JUVENTUS ALLEGRI SOCIAL TIFOSI / La notizia del giorno in casa Juventus, in attesa degli esami alla caviglia di Ronaldo, è l'abbandono dei social da parte di Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero ha chiuso i suoi profili, ovviamente molto seguiti, per cause ancora sconosciute, anche se in molti pensano legate ai troppi insulti se non a delle vere e proprie 'aggressioni' verbali ricevute dopo la brutta sconfitta incontro l'. Le reazioni da parte dei tifosi juventini e non solo sono state di vario tipo: ironiche, soprattutto polemiche (nei confronti di chi lo ha insultato) e così via. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it

