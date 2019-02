FANTACALCIO SERIE A 26A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Continua il tour de force per le squadre di Serie A fra coppe europee e Coppa Italia e riprende anche il Fantacalcio. 26a giornata che si apre con la sfida della Sardegna Arena fra Cagliari ed Inter, con i nerazzurri ancora privi di Mauro Icardi. Il sabato si apre invece con la gara del Castellani fra Empoli e Parma e prosegue con due sfide fondamentali per la corsa Champions: Milan-Sassuolo e soprattutto il derby della Capitale fra Lazio e Roma. Altre 6 gare in programma domenica sulle quali risaltano le sfide serali fra Atalanta e Fiorentina delle 18 e, soprattutto, il big match del San Paolo fra Napoli e Juventus. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 26a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 26a giornata

Cagliari-Inter venerdì ore 20:30

⚡Hot: Perisic e Barella sono i più in forma delle due compagini

⛔Not: Pisacane ancora una volta non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Altro bonus in trasferta per Brozovic?

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Nainggolan, Joao Mario; Politano, Lautaro Martinez, Perisic. Allenatore: Spalletti.

Empoli-Parma sabato ore 15

⚡Hot: Il Parma fuori casa rende di più quindi occhio a Gervinho ed Inglese. Ok Caputo e Di Lorenzo

⛔Not: Veseli non sta giocando al massimo

⚽Sorpresa: Kucka tenta l'ennesimo gol fuori dalle mura amiche

Empoli (3-4-1-2): Dragowski, Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Pasqual; Krunic; Farias, Caputo. Allenatore: Iachini

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa

Milan-Sassuolo sabato ore 18

⚡Hot: Paqueta è già una certezza. Continuate a puntare su Donnarumma e Kessié

⛔Not: Rogerio può soffrire

⚽Sorpresa: Scocca l'ora del gol per Musacchio?

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta’; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Magnanelli; Boga, Matri, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

Lazio-Roma sabato ore 20:30

⚡Hot: Zaniolo può subito diventare un uomo derby. Romulo raramente sente la pressione

⛔Not: Marusic non sta vivendo un momento entusiasmante

⚽Sorpresa: Cristante può beccare l'inserimento giusto

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Leiva, Acerbi, Lulic; Milinkovic, Badelj, Parolo; Romulo, Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Torino-Chievo domenica ore 12:30

⚡Hot: Belotti vuole tornare a gioire.

Giaccherini uomo in più per Di Carlo. Sirigu è una garanzia fra i pali⛔Not: Barba non sta inanellando ottime prestazioni⚽Sorpresa: De Silvestri ha il bonus in cannaSirigu; Izzo, Moreti, Djidji; De Silvestri, Ansaldi, Baselli, Meitè, Aina; Belotti, Iago. Allenatore: Mazzarri.Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Schelotto; Rigoni, Kiyine, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo

Genoa-Frosinone domenica ore 15.00

⚡Hot: Sanabria in casa è già una sentenza! Sì a super Ciano e Criscito!

⛔Not: Salamon, meglio un turno di riposo per lui!

⚽Sorpresa: Lazovic può pescare il jolly!

Genoa (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic; Lazovic, Rolon, Kouamé; Sanabria. Allenatore: Prandelli.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni.

Spal-Sampdoria domenica ore 15.00

⚡Hot: Quagliarella, come si fa a non metterlo? Una garanzia. Sì a Petagna e Kurtic!

⛔Not: Felipe, il malus è dietro l'angolo

⚽Sorpresa: Valoti sta crescendo, è tempo di un gol!

SPAL (3-5-2): Gomis; Felipe, Cionek, Bonifazi; Kurtic, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Petagna, Paloschi. Allenatore: Semplici.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Jankto, Ronaldo Vieira; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo.

Udinese-Bologna domenica ore 15.00

⚡Hot: Si ai due portieri! De Paul e Sansone per accendere il match

⛔Not: Poli, tanta corsa ma pochi bonus!

⚽Sorpresa: Nuytinck: la partita può essere sbloccata da palla inattiva

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Ingelsson, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Calabresi, Dijks; Poli, Nagy, Soriano; Sansone, Santander, Edera. Allenatore: Mihajlovic.

Atalanta-Fiorentina domenica ore 18.00

⚡Hot: Gol a grappoli in Coppa! Ilicic-Muriel: valori in più!

⛔Not: Meglio evitare Lafont: i gol potrebbero essere ancora parecchi!

⚽Sorpresa: Finalmente Gomez: la rete stavolta può davvero arrivare

Atalanta (3-4-2-1): E. Berisha; Mancini, Masiello, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Vitor Hugo, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Veretout, E. Fernandes; Simeone, Chiesa, Muriel. Allenatore: Pioli.

Napoli-Juventus domenica ore 20.30

⚡Hot: Ronaldo non sta benissimo, Dybala è chiamato a mostrare la sua migliore 'mask'. Sì a Koulibaly e Alex Sandro!

⛔Not: partita complicata per De Sciglio

⚽Sorpresa: Cancelo: titolare o dalla panchina: può essere lui il portoghese del match!

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio

