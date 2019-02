Calciomercato Fulham, per Ranieri è finita: in arrivo l'esonero

CALCIOMERCATO FULHAM RANIERI ESONERO PARKER - Il Fulham è desolatamente in penultima posizione a quota 17 punti, a 10 punti dal quartultimo posto occupato dal Southampton, proprio gli avversari che li hanno battuti ieri sera nello spareggio salvezza.

Arrivato a novembre al posto di, il manager italiano Claudioha conquistato solo tre vittorie in sedici partite: troppo poco per la dirigenza che, secondo il 'Sun', ha convocato l'allenatore per comunicargli l'esonero, che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. E per la sua sostituzione, avanza la candidatura di Scott, attuale vice allenatore, fino alla fine della stagione in corso.