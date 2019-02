VIDEO CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER SUSO / Ritorna l'appuntamento con il tg della redazione di Calciomercato.it, con tutte le ultime notizie. Juventus, quanti affari con il Benfica: da Joao Felix a Ruben Dias, passando per il possibile inserimento di Pjaca nella trattativa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'Inter sogna uno tra: sarà fondamentale la qualificazione in Champions, così come in casa Roma per il destino di. Il Milan, intanto, s'interroga sul futuro diBUONA VISIONE!