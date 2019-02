Calciomercato, valzer dei Ds: Faggiano tra Juve e Inter, Samp su Ausilio. Ma non solo...

CALCIOMERCATO FAGGIANO JUVE INTER GIUNTOLI ROMA NAPOLI MIRABELLI AUSILIO SAMP SABATINI BOLOGNA - Non solo calciatori, la prossima estate potrebbe veder cambiare scrivania a molti direttori sportivi. Di Monchi nel mirino dell'Arsenal vi abbiamo parlato alla fine del mese di gennaio, così come da settimane circolano i nomi di Massimiliano Mirabelli e Piero Ausilio per la sua sostituzione alla Roma.

Lo stesso dirigente dell', secondo 'La Repubblica', sarebbe finito anche nel mirino della, con Walterdiretto verso il. Tornando ai giallorossi, si è fatto il nome anche dell'attuale uomo mercato del, finito anche nel mirino dell'amministratore delegato dell'Inter, Beppe. E sempre Marotta sarebbe pronto a contendere Danieledelall'ex collega alla, Fabio. Un vero e proprio valzer di direttori sportivi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui