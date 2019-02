LAZIO ROMA MANOLAS UNDER / Due giorni al derby Lazio-Roma valido per la 26esima giornata di Serie A. Le ultime da Trigoria: tutta la squadra, eccetto Under, si sta allenando alle dipendenze di mister Di Francesco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel gruppo al lavoro c'è quindi anche Kostas confermata dunque la notizia di calciomercato.it sul suo possibile impiego nella stracittadina , messo in dubbio dopo l'infortunio alla caviglia destra rimediato nel match dello 'Stirpe' contro il