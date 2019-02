JUVENTUS RONALDO NAPOLI / Ieri è scattato l'allarme in casa Juventus per le condizioni di Cristiano Ronaldo, che non ha preso parte all'allenamento con i compagni per una botta rimediata nella trasferta di Bologna alla caviglia sinistra, già acciaccata dopo lo scontro Champions di Madrid contro l'Atletico.

Il fuoriclasse portoghese si sottoporrà a nuovi controlli nella giornata di oggi, con la sua presenza per il big match di domenica al 'San Paolo' con ilche resta in dubbio nonostante non ci siano lesioni all'arto interessato.

Massimiliano Allegri, anche in vista del fondamentale incrocio di Champions League del 12 marzo con l'Atletico Madrid, in accordo con il giocatore potrebbe comunque non rischiare 'CR7' almeno dal primo minuto e farlo accomodare in panchina nel posticipo in terra partenopea. Il tecnico bianconero in quel caso potrebbe puntare sul 4-4-2 con Dybala in attacco al fianco di Mandzukic e Bernardeschi largo a centrocampo sulla corsia destra (con Matuidi dirottato invece sulla fascia opposta). In alternativa Allegri potrebbe anche tornare alla difesa a tre, con l'ex Fiorentina nella posizione di mezzala e la coppia Cancelo-Alex Sandro sugli esterni.

