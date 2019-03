DIRETTA GENOA FROSINONE - La settima giornata di ritorno del campionato di Serie A mette di fronte il Genoa ed il Frosinone. Da un lato i rossoblu di Prandelli vanno a caccia del sesto risultato utile consecutivo per raggiungere quanto prima la salvezza aritmentica. Dall'altra i ciociari di Barone sperano di bissare l'impresa riuscita su questo campo contro la Sampdoria per abbandonare il penultimo posto in classifica.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouame. All. Prandelli

FROSINONE (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano, Paganini, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro, Ciano, Pinamonti. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69 punti; Napoli 56; Milan* 48; Inter* 47; Roma* 44; Lazio e Torino* 41; Atalanta 38; Fiorentina e Sampdoria 36; Sassuolo* 31; Parma 30; Genoa 29; Cagliari* 27; Spal 23; Udinese e Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 10

*Una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui