DIRETTA UDINESE BOLOGNA - Udinese e Bologna si sfidano in una gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza tra i friulani di Nicola, che hanno 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione con una partita da recuperare, ed i felsinei di Mihajlovic reduci dalle belle prestazioni che però non hanno portato risultati positivi contro Roma e Juventus.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (4-3-3): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Zeegelaar; Stryger Larsen, Mandragora, Ter Avest; De Paul, Pussetto, Okaka. All. Nicola.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Dzemaili, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69 punti; Napoli 56; Milan* 48; Inter* 47; Roma* 44; Lazio e Torino* 41; Atalanta 38; Fiorentina e Sampdoria 36; Sassuolo* 31; Parma 30; Genoa 29; Cagliari* 27; Spal 23; Udinese e Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 10

*Una partita in più

