Calciomercato Roma, dopo-Monchi? La risposta di Mirabelli

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI MIRABELLI / La possibilità di tornare al Siviglia, ma anche e soprattutto il pressing dell'Arsenal su Monchi. Futuro da decifrare per il Ds della Roma che accende il mercato dei dirigenti e costringe la società giallorossa a ragionare sui possibili eredi dello spagnolo.

L'ipotesi di una promozione interna di uno trapare quella in pole, ma nelle ultime ore continuano a spuntare anche voci su soluzioni esterne. Dall'interistadel Parma passando per l'ex Milan Massimilianoche, ai microfoni di 'Tuttosport', replica: "Sto bene di salute, ma professionalmente mi manca l'adrenalina del calcio, con il campo e il rapporto con la squadra. Mi muovo in attesa di ricevere un'offerta importante. A me l'unica cosa che interessa davvero è la qualità del progetto. Roma? Io dico che non è bello disturbare la gente che lavora. È chiaro che si tratta di una grande piazza ma, ripeto, lasciamo lavorare serenamente chi è in sella".