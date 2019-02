Calciomercato Inter, Barella sì o no? La strategia

CALCIOMERCATO INTER BARELLA / Gli osservatori continuano a raccogliere relazioni sempre molto positive e l'inserimento in pianta stabile nella Nazionale di Roberto Mancini è un'ulteriore conferma delle sue qualità. All'Inter, però, ci sono diverse correnti di pensiero sul conto di Nicolò Barella secondo 'Tuttosport'.

Non sono messe in dubbio le qualità tecniche del calciatore, quanto le caratteristiche fisiche che in Europa sono fondamentali e quindi, internamente alla società, c'è chi si interroga chiedendosi se sia all'altezza o meno di ricoprire un ruolo centrale nell'Inter che vuole tornare tra le big.

Riflessioni necessarie visti i costi dell'operazione: tra i 40 ed i 50 milioni di euro che il Cagliari vorrebbe cash. L'Inter, da parte sua, sta valutando tutti gli elementi perché non può più permettersi di sbagliare acquisti di questo livello (come accadde, ad esempio, con Joao Mario) e ha bisogno di un top in mezzo al campo. Se la scelta ricadrà su Barella, l'idea nerazzurra sarebbe quella di impostare un nuovo affare 'alla Skriniar', alzando anche la valutazione del cartellino del giocatore ma puntando a diminuire la parte in contanti tramite l'inserimento di alcune contropartite. E di talenti che che fanno gola ai sardi l'Inter ne ha tanti.

