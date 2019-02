CALCIOMERCATO INTER MILAN MAROTTA LEONARDO/ La Milano del calcio è in ripresa. La conquista di un posto in Champions League da parte dell'Inter lo scorso anno, e le posizioni occupate dai due club attualmente, terzo e quarto posto, fanno ben sperare. Accanto alla conferma dei nerazzurri, in questa stagione sta venendo fuori alla grande proprio il Milan di Gennaro Gattuso che, con l'addio di Higuain e l'arrivo di Piatek e Paqueta, ha stravolto totalmente le gerarchie nella lotta per un posto nell'Europa che conta. Marotta e Leonardo intanto, si preparano a costruire le due squadre del futuro, e potrebbero partire dal centrocampo. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, chi entra e chi esce in estate

L'Inter e Beppe Marotta dovranno lavorare molto per rinforzare la linea mediana. Al momento infatti, l'unico sicuro di avere un posto da titolare per la prossima stagione è Marcelo Brozovic, confermatosi playmaker di totale affidabilità. Sono in crescita invece le prestazioni Matias Vecino e soprattutto Radja Nainggolan. Il belga, dopo un inizio non particolarmente brillante sia fuori che dentro il rettangolo di gioco, sta ritrovando la forma migliore. Più a margine invece Roberto Gagliardini, Joao Mario e Borja Valero. Inoltre, i nerazzurri, liberi dai paletti del Fair Play Finanziario e con ampio raggio di manovra per le spese, non sarebbero obbligati a vendere e svendere giocatori importanti a luglio che andrebbero via soltanto alla giusta offerta.

Calciomercato Inter, i nomi di Marotta in entrata

In entrata invece, il primo nome sulla lista è quello di Ivan Rakitic, titolarissimo nel Barcellona di Valverde. Una trattativa di certo non facile e che dipenderà molto dalla qualificazione in Champions della Beneamata. Sullo sfondo i profili di Toni Kroos e Luka Modric. Quest'ultimo è stato un sogno di mezza estate per il calciomercato Inter. Resta inoltre viva l'ipotesi Rabiot, in uscita dal PSG. Sul francese però occhio alla concorrenza di altre big italiane: la Juventus e lo stesso Milan.

Calciomercato Milan, il dilemma di Leonardo: con o senza la Champions?

Così come per Barella , oggetto del desiderio di molti top club di Serie A. Un'altra variabile da considerare è certamente legata al nome dell'allenatore che siederà sulla panchina nerazzurra il prossimo anno. Se dovesse andarsene, le ipotesicambierebbero molto gli scenari di mercato con, ad esempio, profili come Nemanja Matic , frangiflutti del Manchester United, che schizzerebbero in cima alla lista dei desideri.

Per il Milan, le sorti del calciomercato della prossima stagione dipenderanno molto da una qualificazione o meno nella prossima edizione di Champions League. I paletti imposti dall'Uefa e l'arrivo decisamente oneroso di Lucas Paquetà bloccano un po' il club rossonero che, prima di comprare, potrebbe pensare a vendere. Bertolacci, Mauri e Montolivo sono pronti a dire addio, lasciando libera una bella fetta di monte stipendi. Da monitorare le situazioni di Lucas Biglia e Franck Kessié entrambi non certissimi di vestire la maglia rossonera anche la prossima stagione. Discorso differente per Tiemoué Bakayoko, padrone assoluto della linea mediana in questa stagione, e primo obiettivo dei meneghini per l'estate con un riscatto da pagare di ben 35 milioni di euro.

Calciomercato Milan, i nomi di Leonardo in entrata

Oltre la questione Bakayoko, Leonardo potrebbe rinforzare la linea di centrocampo rossonera con Jordan Veretout, playmaker della Fiorentina di Stefano Pioli, sul quale però potrebbe scatenarsi un'asta di mercato al termine della stagione. Un nome interessante per il Milan, in particolare in vista di un possibile addio di Kessié, sarebbe quello di Soualiho Meité, arrivato a Torino la scorsa estate. Il forte interno granata si sta affermando come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Resta viva anche la pista Rabiot, sogno del calciomercato Milan così come Bruno Fernandes, ex Sampdoria, e ora bomber assoluto dello Sporting Lisbona.

