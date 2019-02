ROMA UNDER MANOLAS DZEKO ZANIOLO / Cengiz Ünder possibile partente a fine stagione, anche con la qualificazione in Champions League. Il fantasista turco - scrive il 'Corriere dello Sport' - è uno dei maggiori indiziati a lasciare in estate la Roma, che metterebbe così a segno una nuova plusvalenza.

Cessione vincolata però ad un'offerta soddisfacente, con il Chelsea che resta in prima linea per il 21enne giocatore. Nubi anche sul futuro dei big, il cui destino nella Capitale tornerebbe in discussione senza il pass Champions. Diversa invece la situazione di Zaniolo che, a meno di proposte fuori mercato, sembra destinato ad essere blindato con il nuovo contratto fino al 2024.