CALCIOMERCATO JUVENTUS WESLEY / Non solo grandi campioni già affermati e pronti a rinforzare da subito la rosa di Massimiliano Allegri. La Juventus è sempre attentissima anche sul mercato dei giovani talenti, le stelle di domani da far crescere in casa.

E starebbe per mettere a segno un nuovo colpo per il futuro. Si tratta di Wesley David de Oliveira Andrade, più semplicemente. Brasiliano, terzino destro classe 2000, è in scadenza di contratto col Flamengo e secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile e rilanciare da 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe praticamente in pugno.