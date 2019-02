CALCIOMERCATO MILAN SUSO / È passata un po' in secondo piano perché all'Olimpico contro la Lazio è stato tutto il Milan a non funzionare, ma un'altra prestazione incolore di Suso accende il dibattito e finisce per avviare delle valutazioni più ampie sulla posizione e dunque il futuro dello spagnolo. I freddi numeri parlano di una stagione in linea con le altre che lo hanno portato ad essere uno dei calciatori di prima fascia, quindi dall'ingaggio più elevato e ovviamente più richieste sul mercato.

Ma oltre i numeri ci sono tante prestazioni altalenanti e la possibilità di cederlo è ora un pensiero ricorrente in società secondo 'Tuttosport'.

Non tutti infatti sarebbero convinti del fatto che sia solo qualche problema fisico a frenarlo. C'è chi ritiene, anzi, che abbia fatto il suo tempo ed il suo stile di gioco limiterebbe anche i compagni. L'esplosione di Piatek porta infatti il polacco ad essere il finalizzatore numero uno della formazione rossonera e va servito e valorizzato. Se, come sta succedendo, Suso si 'ingolfa' sul dribbling, allora ne risente anche l'impianto di squadra. E quindi tutto può succedere. Soprattutto ora che, con un contratto in scadenza nel 2022 dopo averlo preso praticamente a zero, Suso può garantire un'ottima plusvalenza: la valutazione non scende sotto i 35-40 milioni di euro e oltre all'Arsenal anche il Tottenham continua a monitorarlo con grande attenzione.

