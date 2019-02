CALCIOMERCATO JUVENTUS ULTIME JOAO FELIX RUBEN DIASI PJACA / Fabio Paratici al lavoro, Jorge Mendes si muove: il calciomercato Juventus è già nel vivo. L'annuncio dell'accordo per Aaron Ramsey a parametro zero dall'Arsenal al termine della stagione è solo l'antipasto per la dirigenza della Juventus che in questi giorni sta accelerando le operazioni per programmare e definire in largo anticipo i rinforzi della prossima sessione estiva.

Calciomercato Juventus, incontro per Joao Felix e Ruben Dias: Pjaca nell'affare?

Ed in questo senso, grazie all'intensa collaborazione col potente manager di Joaoe Cristiano, gran fermento si registra sull'asse colche preannuncia affari importanti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riferisce 'La Stampa' infatti, il Ds juventino Paratici ha incontrato a Torino proprio il presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira, e appunto l'agente Jorge Mendes per valutare la possibilità di arrivare al gioiello Joao Felix, classe '99 considerato il possibile erede di CR7. La concorrenza è folta ed agguerrita, con Barcellona ed i club di Manchester in corsa, ma la Juventus sta seguendo da vicini gli sviluppi di un affare, si legge, da circa 50 milioni di euro. Anche perché i rapporti con il club lusitano vanno oltre, sottolinea 'Tuttosport'. Con l'occasione sarebbe stato approfondito anche il discorso sul difensore centrale Ruben Dias arrivando ad un punto di svolta quando la dirigenza juventina si è giocata la carta Marko Pjaca, in prestito alla Fiorentina e profilo gradito al Benfica che in queste settimane lo monitorerà nell'ottica di inserirlo nei discorsi come parziale contropartita. L'operazione complessiva per Dias dovrebbe superare i 30 milioni di euro (il Benfica lo valuta 40), ma secondo il quotidiano torinese la trattativa sarebbe già in discesa. Intanto vanno tenuti d'occhio anche altri due talenti dei portoghesi: Gedson e Florentino.

