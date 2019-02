CALCIOMERCATO INTER ULTIME PERISIC ICARDI SPALLETTI / L'obiettivo ora è tentare di ricucire e ricompattare completamente il gruppo per arrivare a centrare gli obiettivi stagionali assolutamente fondamentali, poi in estate saranno fatte le dovute valutazioni e potrà accadare di tutto. Anche che, nell'ottica del restyling nella mente dell'Ad Beppe Marotta, a lasciare l'Inter possano essere tre pilastri fondamentali che per motivi differenti ora sono in bilico. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da Icardi a Perisic e Spalletti: aria di rivoluzione

Secondo quanto scrive 'Tuttosport', infatti, per Mauro Icardi, Ivan Perisic e l'allenatore Luciano Spalletti questi sono gli ultimi tre mesi in nerazzurro.

Per l'ex capitano, che ieri ha continuato a lavorare a parte senza incontrare i dirigenti , continua infatti il muro contro muro che più va avanti più, ovviamente, fa calare le percentuali di permanenza a fine stagione. Da parte dell'Inter filtra comunque la volontà di presentare l'offerta per il rinnovo del contratto a 7 milioni di euro a stagione, ma non è ancora dato sapere cosa risponderà l'entourage del giocatore e, soprattutto, se farà un passo verso la squadra per tornare a dare il suo contributo fino al termine della stagione.

Cosa che invece sembra aver fatto Ivan Perisic, rinato dopo la richiesta di cessione ed il passaggio in Premier League sfumato a gennaio. La separazione in ogni caso appare solo rimandata con il Tottenham (che aveva raggiunto un'intesa col croato) sempre dietro l'angolo, a meno che un grande finale di stagione e l'arrivo dell'amico Rakitic non possano convincerlo a restare. Ma andranno sondate anche le volontà della società che, nel frattempo, sta valutando la posizione anche del tecnico. Se a gennaio la separazione sembrava scontata, adesso l'allenatore (contratto fino al 2021, ndr) si gioca le sue carte tra il piazzamento in zona Champions League ed un buon cammino in Europa League. Secondo il quotidiano torinese, comunque, anche un gran finale di stagione potrebbe non bastare per rimanere, soprattutto se da Antonio Conte dovessero arrivare segnali di apertura.

